Crolla controsoffitto a Pozzuoli: estratta persona viva. Circolazione rallentata nel nodo di Napoli

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, si è verificata all’1.25, circa, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). La forte di scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli: in diversi quartieri della città alcuni residenti sono scesi in strada. Lo sciame sismico, è durato fino al mattino, con almeno 20 terremoti, 7 dei quali di magnitudo superiore a 1.0. Scuole chiuse nella Municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta, mentre restano aperte nel comune di Bacoli. Disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi di un’ora sull’alta velocità.

Campi Flegrei, Meloni monitora la situazione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha monitorato costantemente l’evolversi della situazione a seguito della forte scossa di terremoto che ha colpito questa notte l’area dei Campi Flegrei. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi in cui viene sottolineato che la premier “si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano”.

Campi Flegrei, prefetto Napoli convoca Centro coordinamento soccorsi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro coordinamento soccorsi a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificata nella notte nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro sul lungomare di Pozzuoli.

Terremoto Campi Flegrei, nessun ferito a Pozzuoli

Nessun danno o persone ferite nel territorio di Pozzuoli a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificata stanotte all’1.25. Lo comunica il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che nella notte ha tenuto una riunione per la verifica di eventuali danni. Il Comune puteolano ha allestito le aree di attesa al lungomare Pertini, a largo del Ricordo, al Parco Urbano di Via Vecchia delle Vigne e ad Agnano Pisciarelli. A partire dalle prime ore della mattina, i tecnici comunali e quelli di Città Metropolitana hanno iniziato ai controlli in tutte le scuole del territorio. Per consentire verifiche approfondite, le attività didattiche per la giornata di oggi sono state sospese. Per l’assistenza ai cittadini è attivo l’hub del Palatrincone, nella frazione Monteruscello, servito da navette da e per le aree di attesa dalle ore 19 alle 9.

Terremoto Campi Flegrei, una persona soccorsa a Pozzuoli

I Vigili del Fuoco hanno soccorso una persona, in condizioni non gravi, rimasta coinvolta nel crollo di un controsoffitto di un edificio a Pozzuoli, in seguito al sisma. Non risultano altre persone coinvolte nel crollo. È ancora in corso nei Campi Flegrei lo sciame sismico iniziato all’1.25 con la scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Al momento l’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, ha rilevato in via preliminare 20 terremoti, 7 dei quali di magnitudo superiore a 1.0. Un nuovo aggiornamento è previsto nel corso della mattinata.

I controlli dei vigili del fuoco

Prosegue a Napoli il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco intervenute a seguito della scossa sismica di magnitudo 4.4 che all’1.25 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Al momento sono state effettuate 40 verifiche di stabilità nei comuni di Bacoli e Pozzuoli e nel quartiere Bagnoli, a Napoli. I Vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di un controsoffitto che ha causato il leggero ferimento di una persona, mentre risultano 70 le richieste di verifica di stabilità ancora da svolgere. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede in azione 6 squadre del Comando di Napoli, supportate da squadre giunte in rinforzo da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

Circolazione rallentata nel nodo di Napoli per verifiche post sisma

La circolazione ferroviaria resta sospesa sulla linea Villa Literno-Napoli San Giovanni Barra, mentre è rallentata sulle linee Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio, AV Napoli-Roma, Napoli-Roma via Formia e Cassino per verifiche tecniche a seguito dell’evento sismico nel nodo di Napoli. Lo scrive Fs in una nota, sottolineando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti e che i treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Chiuse scuole in area sisma

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza per la chiusura, nella giornata di giovedì 13 marzo, delle scuole della Municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta. La decisione è finalizzata a procedere ai controlli successivi alla scossa sismica avvertita nella notte. Scuole chiuse oggi anche a Pozzuoli, in via precauzionale per permettere i controlli negli edifici scolastici dopo la scossa. L’ordinanza firmata nella notte dal sindaco Luigi Manzoni dispone anche la chiusura del cimitero comunale e del polo culturale di Palazzo Toledo per la giornata di oggi, giovedì 13 marzo.

