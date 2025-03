Oggi il dodicesimo anniversario della sua elezione a Pontefice

La notte di Papa Francesco “è trascorsa tranquilla”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede su Papa Francesco che inizia oggi, nel 12esimo anniversario della sua elezione a Pontefice, il 28esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Sarà monsignor Filippo Iannone, Prefetto del Dicastero per i testi legislativi, a guidare il rosario di oggi per la salute di Papa Francesco che si terrà nel pomeriggio alle ore 18 in Aula Paolo VI in Vaticano.

L’aggiornamento di mercoledì

Stazionario nell’ambito di un quadro generale complesso con la novità di una radiografia che conferma i “miglioramenti registrati nei giorni precedenti”. Tradotto, come spiegano fonti vaticane, si presume che la situazione della polmonite sia migliorata. Questo, in sintesi, il bollettino medico diffuso ieri sera dalla sala stampa del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco giunto al 27esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma.

