Il Santo Padre continua ad effettuare l'ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno

“Le condizioni cliniche del Santo Padre, nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie”. Lo si legge nel bollettino della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di Papa Francesco. “Questa mattina, dopo aver seguito gli Esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ha ricevuto l’Eucarestia, si è dedicato alla preghiera e, successivamente, alla fisioterapia motoria. Nel pomeriggio, dopo essersi unito agli Esercizi spirituali della Curia, ha continuato la preghiera, il riposo e proseguito la fisioterapia respiratoria”, si legge ancora.

Radiografia al torace conferma miglioramenti

“La radiografia del torace eseguita ieri ha confermato radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti. Il Santo Padre continua ad effettuare l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno”. Lo si legge nel bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di Papa Francesco.

Nessun evento per anniversario elezione

Giovedì non sono previste manifestazioni per il 12esimo anniversario dell’elezione al Soglio Pontificio di Papa Francesco. Lo si apprende da fonti vaticane che aggiungono che giovedì non è previsto alcun bollettino medico in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco. Comunque saranno diffusi aggiornamenti sulla giornata del Pontefice.

Santa Sede: “Viaggio a Nicea è intenzione, ma non è stato annunciato”

“Papa viaggio a Nicea? Il Papa ha manifestato intenzione ed è allo studio, ma non è stato annunciato”. Così la sala stampa della Santa Sede in merito alle parole del Patriarca Bartolomeo che aveva confermato la presenza di Papa Francesco il 26 maggio a Nicea

