Bergoglio ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

Stazionario nell’ambito di un quadro generale complesso con la novità di una radiografia che conferma i “miglioramenti registrati nei giorni precedenti”. Tradotto, come spiegano fonti vaticane, si presume che la situazione della polmonite sia migliorata. Questo, in sintesi, il bollettino medico diffuso ieri sera dalla sala stampa del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco giunto al 27esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Per quanto riguarda l’ossigenazione “il Santo Padre continua ad effettuare l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno”. Insomma naselli il giorno e maschera la notte. Per Bergoglio un mercoledì tra terapia, fisioterapia ed esercizi spirituali. Insomma, un altro piccolo passo avanti. Per giovedì non è previsto alcun bollettino, ma solo la diffusione di alcune informazioni sulla giornata di Francesco.

12 anni di Pontificato

Il tutto, sempre, con cautela. La parola d’ordine resta prudenza per il Pontefice che oggi celebra il suo 12esimo anniversario da Vescovo di Roma. Come si apprende da fonti vaticane non sono previsti eventi particolari mentre il mondo continua a pregare per lui e, per ricordare questa data, si celebreranno messe in ogni parte del pianeta. Intanto continuano i rosari. – In questi giorni di ricovero al Gemelli a Papa Francesco “sono giunti toccanti messaggi di solidarietà e vicinanza insieme a tante preghiere per la sua guarigione. Insieme con i fedeli cristiani e con i credenti delle altre religioni che in tutto il mondo offrono preghiere per la guarigione del Santo Padre e anche con non credenti che apprezzano Papa Francesco e sono preoccupati per la sua salute vogliamo affidare il Santo Padre e tutti gli infermi alla protezione di Maria“. Lo ha detto il cardinale George Jacob Koovakad iniziando il rosario del mercoledì per la salute di Papa Francesco nell’Aula Paolo VI. Infine, sulla possibilità di un viaggio a Nicea il prossimo maggio, la sala stampa della Santa Sede fa sapere che “il Papa ha manifestato intenzione ed è allo studio, ma non è stato annunciato”. Il riferimento era alle parole del Patriarca Bartolomeo che aveva confermato la presenza di Papa Francesco il 26 maggio in Turchia.

