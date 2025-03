La piccola era con la madre

Una bambina di 9 anni è stata investita questa mattina da un’auto. È successo in via Caduti del Lavoro a Pisa: la bambina è stata colpita da una vettura che l’ha sbalzata in aria, prima che ricadesse contro il muro di una vicina abitazione. Con la piccola c’era la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno soccorso la bambina e poi l’hanno trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.

