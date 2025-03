Centinaia di tifosi dell’Athletic Bilbao passeggiano da stamattina per le strade del centro di Roma, in vista del match di stasera all’Olimpico valido per gli ottavi di Europa League contro i giallorossi. Numerosi supporters baschi hanno approfittato della bella giornata di sole per trascorrere alcune ore nella capitale, visitando i luoghi più caratteristici. Le forze dell’ordine presidiano strade e monumenti, ma al momento non si registrano tensioni.

