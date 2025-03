Le due romane nell'andata degli ottavi contro Athletic Bilbao e Viktoria Plzen. Ecco il programma

Roma-Athletic e Viktoria Plzen-Lazio sono le due partite d’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma oggi. Sia la squadra di Ranieri che quella di Baroni scenderanno in campo alle ore 21: i giallorossi ospiteranno i baschi allo stadio Olimpico di Roma, mentre i biancocelesti saranno impegnati in Repubblica Ceca.

It’s nearly time for the round of 16! 🤩 Complete your #UELbracket ⬇️#UEL | @Betano_PT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 5, 2025

Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in TV e streaming

La partita in programma oggi alle 21 allo stadio Olimpico di Roma non sarà trasmessa in TV in chiaro, ma si potrà vedere in esclusiva su Sky. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Streaming disponibile per gli abbonati Sky sull’applicazione loro riservata Sky Go, con l’alternativa rappresentata dalla piattaforma live on demand NOW, servizio in abbonamento.

Viktoria Plzen-Lazio in Europa League, dove vederla

Viktoria Plzen-Lazio si potrà vedere in TV solo su Sky e in particolare sul canale Sky Sport 253. Nessuna diretta in chiaro per il match della formazione di Baroni. Streaming su Sky GO, app di Sky, oppure su NOW con la necessità per gli abbonati di disporre di una connessione internet stabile su dispositivi portatili e computer.

