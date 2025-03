La Battaglia delle Arance di Ivrea è uno degli eventi più spettacolari del Carnevale di Ivrea, in Piemonte. Durante questa manifestazione, che si svolge ogni anno a febbraio, migliaia di partecipanti si dividono in squadre e si lanciano arance per rievocare una rivolta storica contro un tiranno medievale. Le arance simboleggiano le pietre usate dai ribelli per combattere. La Battaglia costituisce indubbiamente l’elemento più spettacolare della sfida tra le nove squadre di arancieri a piedi oppure sui carri, divisi in pariglie, ovvero i carri trainati da due cavalli e tiri a quattro cavalli che si alternano all’interno delle piazze della città.

