A Belvedere Marittimo chiusa la tre giorni dedicata ai giovani imprenditori

Si è conclusa la terza e ultima sessione serale della Summer School ‘Si può già fare’, la tre giorni organizzata dall’associazione L’Orodicalabria e dedicata ai giovani imprenditori calabresi. Gli oltre 20 ragazzi iscritti hanno potuto infatti assistere a uno stimolante dibattito pubblico, che ha visto protagonisti imprenditori di successo e rappresentanti dell’Università della Calabria. Sul palco si sono infatti confrontati Stefano Caccavari, CEO e founder dell’azienda agricola Mulinum, Donatella Armentano, delegata per i laboratori e le infrastrutture di ricerca dell’UNICAL, Pasqualino Scaramuzzino, presidente dell’Harmonic Innovation Hub. Molti gli spunti che hanno stimolato le ambizioni dei partecipanti alla Summer School, che hanno potuto ascoltare storie di successo, ricevendo indicazioni importanti dalle istituzioni e dall’università e ascoltando le potenzialità di chi ha già fatto dell’innovazione il proprio successo, come dimostra lo slogan: “In Calabria cose concrete, non sogni”. Grande risposta del pubblico nella splendida cornice di Piazza Castello di Belvedere Marittimo e alla presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto, del presidente dell’associazione L’Orodicalabria Ernesto Magorno e del sindaco del comune ospitante Vincenzo Cascini.

