Circa trecento persone si sono date appuntamento oggi pomeriggio a Torino in Piazza Carignano per chiedere la pace in Ucraina e per ribadire il sostegno al popolo ucraino e al presidente Zelensky. ‘No Putin, No Trump. Wake Up Europe’ e ’Una guerra ingiustificata e ingiustificabile, siamo al fianco del popolo ucraino’ si legge su due dei tanti cartelli presenti in piazza. Un altro recita: ‘Siamo europei e siamo con gli ucraini’. Gli organizzatori del presidio hanno srotolato una bandiera ucraina lunga alcune decine di metri e le persone si sono riunite in un cerchio abbastanza largo di fronte all’ingresso del Palazzo Carignano, sede del primo, storico, Parlamento italiano. Nella piazza gremita, donne e uomini ucraini si sono succeduti al megafono riportando le proprie opinioni sulle preoccupanti dinamiche della guerra in corso nel loro paese, invitando a mantenere alta l’attenzione e auspicando che l’Europa rimanga unita e forte di fronte alle pressioni di una pace imposta a condizioni ingiuste. “Sono a Torino da tre anni. Dovevo fuggire dalla mia casa a Kiev insieme a mia figlia. Non è stata una nostra scelta, era un obbligo: dovevo salvare la vita della mia bambina” racconta Svetlana, dell’associazione Ucraina Libera, e aggiunge: “sono passati tre anni, la resistenza ucraina contro l’invasione russa ha fatto vedere a tutto il mondo che la democrazia appartiene a quelli che sono pronti a difenderla”. ”Non c’è libertà senza coraggio. Da oggi è chiaro che l’Europa deve dimostrare di essere più forte di chi la vuole debole” dice al megafono un ragazzo che ha preso la parola dopo Svetlana, ponendo l’attenzione sulle tantissime bandiere dell’Unione Europea attaccate vicino a quelle dell’Ucraina.

