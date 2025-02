Decisione del tribunale del Riesame di Milano nel procedimento per stalking dopo l'arresto del dj 35enne

Divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex fidanzata Sophie Codegoni per Alessandro Basciano. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Milano nel procedimento per stalking aperto dalla Procura che aveva presentato appello contro l’ordinanza della gip Anna Magelli che lo scorso 23 novembre aveva scarcerato il dj 35enne 48 ore dopo l’arresto.

Il pubblico ministero Antonio Pansa, con l’aggiunta Letizia Mannella, avevano chiesto ai giudici della libertà di disporre i domiciliari per l’ex volto del Grande Fratello Vip all’udienza del 21 gennaio. Nel procedimento la Procura aveva depositato le circa 3mila pagine di chat integrali fornite dalla legale di Codegoni, avvocata Jessica Bertolina, in cui, secondo gli inquirenti, ci sarebbe la prova di minacce verbali e fisiche e insulti da parte dell’ex compagno.

