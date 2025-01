Tra le accuse, l'aggressione a due suoi amici e poi la telefonata: "Sto venendo a casa per ucciderti". L'udienza al Riesame

Udienza davanti al tribunale del riesame di Milano questa mattina per Alessandro Basciano nel ricorso presentato dal pm di Milano Antonio Pansa e l’aggiunto Letizia Mannella per chiedere di arrestare nuovamente e mettere ai domiciliari il dj 35enne. Il giovane è accusato di stalking sulla ex fidanzata Sophie Martina Codegoni, influencer 23enne ed ex partecipante di Uomini&Donne e Grande Fratello Vip. Basciano era stato scarcerato lo scorso 23 novembre dalla gip Anna Magelli.

Una decisione presa dopo quella che, in un primo momento, era sembrata una remissione di querela da parte della giovane, in realtà mai avvenuta, come ha confermato Codegoni nei giorni successivi, sentita dai magistrati. I giudici del tribunale della Libertà depositeranno la decisione nei prossimi giorni.

Nell’integrazione di indagine successiva alla scarcerazione di Basciano, Codegoni ha confermato le pesanti accuse riportate nel capo d’imputazione di atti persecutori subiti per circa un anno e mezzo e scenate di gelosia violenta (“Devi morire, ti ammazzo come un cane, mi faccio il carcere, fai schifo che sai solo fare la zoc… in giro” le avrebbe scritto o inviato messaggi vocali l’uomo in più occasioni differenti). L’episodio che alla donna sarebbe apparso il più grave è l’ultimo in ordine di tempo: quello del 14 novembre 2024 quando in zona Moscova a Milano, intorno a mezzanotte e mezza, Basciano avrebbe affiancato l’auto di due suoi amici uomini con cui era solita uscire e già oggetto degli improperi e delle gelosia dell’ex. “Vi ammazzo come cani”, gli avrebbe detto scendendo dal Suv, aprendo lo sportello dell’auto e colpendo a pugni in faccia uno dei due uomini per poi sfondare il parabrezza.

Quella stessa notte avrebbe telefonato alla 23enne raccontandole dell’aggressione e aggiungendo che stava “venendo a casa per ucciderla” e che “non ne sarebbe uscita viva”.

