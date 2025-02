Conosceva già uno degli aggressori il 19enne di origini marocchine accoltellato ieri sera nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, a Milano, mentre era insieme alla sua fidanzata, da un gruppo di giovani non ancora identificati. La coppia – entrambi italiani di seconda generazione e con qualche precedente – secondo il racconto della ragazza ai poliziotti, poco dopo le 21 sarebbe stata avvicinata da un giovane, presumibilmente nordafricano, che ha chiesto una sigaretta. Subito dopo sarebbe arrivato un altro ragazzo, con il quale il 19enne ferito aveva avuto una discussione la scorsa estate, ed è in quel momento che è iniziata l’aggressione. La vittima è stata colpita diverse volte con un coltello alla mano e alla schiena. Gli aggressori sono scappati portandogli via lo smartphone e il monopattino. Il 19enne è stato dimesso dall’ospedale Niguarda con 20 giorni di prognosi. Gli agenti stanno ora visionando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai componenti del gruppo, che secondo le testimonianze spesso stazionerebbe nei pressi del centro commerciale.

