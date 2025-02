Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano un giovane che giovedì sera è stato aggredito da un gruppo di persone, sembra per una tentata rapina. L’aggressione è avvenuta a pochi passi da un centro commerciale al confine tra Milano e Rho. Sul posto accorsi la polizia e i sanitari del 118. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

