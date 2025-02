L'ex volto di 'Uomini & Donne' è coinvolto anche in un'indagine per stalking dopo la denuncia della ex Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è indagato dalla Procura di Milano per rissa e percosse per la lite con un amico di Francesco Facchinetti che sarebbe avvenuta il 6 febbraio nella discoteca Hollywood di Milano in cui è stato scortato fuori dal locale dalla security. La denuncia è arrivata sulla scrivania del pubblico ministero Antonio Pansa, lo stesso magistrato che con l’aggiunto Letizia Mannella indaga l’ex volto di Uomini&Donne e del Grande Fratello Vip per lo stalking denunciato dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Il video pubblicato su Instagram dal giornalista Parpiglia

Un video con gli istanti finali della rissa nel locale di corso Como era stato pubblicato su Instagram dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia a cui Basciano aveva risposto a sua volta sui social. “Un video per dipingermi come fa comodo al ‘politicamente corretto – ha scritto il 35enne – Ma alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare ‘l’informazione'”. Secondo il dj “un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare” offendendo la sua ex compagna, Sophie Codegoni. “Nonostante tutto ciò che tra noi è successo – ha proseguito Basciano – non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente. I pecoroni cascheranno nel trappolone, le persone intelligenti guarderanno oltre”. Per la denuncia della ex fidanzata Basciano è stato arrestato ed è finito in carcere a novembre, poi scarcerato in meno di 48 ore dal gip Anna Magelli. Il 35enne è in attesa che il tribunale del riesame di Milano si esprima sul ricorso della Procura che chiede la custodia cautelare ai domiciliari.

