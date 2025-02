(LaPresse) Tre cittadini romeni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso per aver rubato in due negozi del centro commerciale di Arese, in provincia di Milano. La merce rubata dal gruppo, composto da due uomini di 31 e 50 anni e una donna di 39 anni, era stata occultata in borse schermate realizzate artigianalmente per eludere gli allarmi delle barriere antitaccheggio. In tutto, i tre, avevano sottratto 88 capi di abbigliamento per un valore di 3mila euro ma sono stati ripresi dalle telecamere e fermati dai carabinieri mentre uscivano dall’edificio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata