Questa notte, in via Due Canali, a Reggio Emilia, è divampato un incendio alla Inalca, uno stabilimento di lavorazione delle carni in via Fratelli Manfredi. Le fiamme, che hanno interessato la struttura, avrebbero causato danni ingenti e sono ancora in corso alcune operazioni di spegnimento. Sul luogo dell’incidente, dove, per il momento, non si sarebbero registrati feriti, sono intervenute diverse squadre di vigili del Fuoco, tra cui quelle di Reggio Emilia, con il supporto di Parma, Modena e Bologna. La colonna di fumo causata dalle fiamme si nota da diversi punti della città e il comune di Reggio Emilia ha suggerito in via precauzionale ai residenti nelle aree adiacenti di non restare nei pressi del rogo e di chiudere le finestre.

