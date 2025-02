Danni ingenti all'edificio adibito alla lavorazione delle carni, non ci sarebbero feriti. Vigili del fuoco al lavoro da ore

Grosso incendio a Reggio Emilia. Il rogo è divampato la notte scorsa alla Inalca, uno stabilimento di lavorazione delle carni. Le fiamme, che hanno interessato la struttura, avrebbero causato danni ingenti e sono ancora in corso alcune operazioni di spegnimento. Sul luogo dell’incidente, dove, per il momento, non si sarebbero registrati feriti, sono intervenute diverse squadre di vigili del Fuoco, tra cui quelle di Reggio Emilia, con il supporto di Parma, Modena e Bologna. La colonna di fumo causata dalle fiamme si nota da diversi punti della città.

#ReggioEmilia, #incendio di un capannone utilizzato per la lavorazione delle carni. Da stanotte #vigilidelfuoco al lavoro nella zona Nord della città. Sul posto squadre in rinforzo da Parma e Modena [#11febbraio 7:30] pic.twitter.com/vXHmdlq2ZG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 11, 2025

Incendio a Reggio Emilia, situazione sotto controllo

È sotto controllo la situazione relativa all’incendio divampato nella notte alla Inalca, ditta specializzata nella lavorazione della carne nella zona nord di Reggio Emilia. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Sono oltre 40 i Vigili del fuoco al lavoro, con squadre giunte in rinforzo dai comandi di Parma e Modena. Coinvolta dalle fiamme gran parte della struttura, ampia 50mila mq.

