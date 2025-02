Tutti in pantaloni rosa a Montecitorio per gridare no all’omofobia, no al bullismo. E’ l’iniziativa promossa dagli studenti del liceo ‘Vian’ di Bracciano, dove insegna Teresa Manes, la madre coraggio di Andrea Spezzacatena la cui drammatica storia é raccontata dal film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’. Il giovane di 15 anni, studente del liceo Cavour di Roma, si suicidò nel 2012 dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo.

