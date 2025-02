Camilla Mancini protagonista della campagna di sensibilizzazione di UNICEF, “Rompi il silenzio, ferma il bullismo”. In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo l’UNICEF ricorda che in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% a immagini cruente e violente. “Come UNICEF Italia oggi vogliamo ricordare che Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano sfide cruciali e richiedono interventi educativi per proteggere i giovani e promuovere comportamenti sani e un uso responsabile delle tecnologie” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Il bullismo e il cyberbullismo sono comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti, caratterizzati da uno squilibrio di potere tra chi lo esercita e chi lo subisce che possono causare gravi disagi emotivi alle vittime.” L’UNICEF Italia per la giornata lancia il video con protagonista Camilla Mancini per invitare i bambini, i giovani e tutti coloro vittime di bullismo o cyberbullismo a condividere le proprie esperienze e a chiedere aiuto. La figlia dell’ex ct azzurro Roberto Mancini ricorda che “chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza”.

