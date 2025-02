Sit-in protesta dei tassisti contro gli Ncc a Roma. “Chiediamo all’assessore Patané e alla giunta comunale, ma a lui in particolare, l’applicazione dell’articolo 29 che riguarda l’accesso alla Ztl degli Ncc (Noleggio con conducente) che non hanno rimessa nel Comune”, dice Sergio Mastrucci di Confintesa Taxi Roma che ha organizzato la protesta in piazza Bocca della Verità.

Il riferimento è all’articolo 29 del Decreto legge 207 del 2008 che ha lo scopo di impedire l’esercizio abusivo del servizio taxi. “L’applicazione dell’articolo 29 è un modo” spiega Mastrucci “per monitorare l’esatto modo di lavorare degli Ncc, non consono, che danneggia in modo grave il comparto taxi. Stanno facendo il nostro lavoro. Con l’aiuto della multinazionale americana fanno i tassisti e non più i noleggiatori”.

