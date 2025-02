(LaPresse) Un 33enne ha aggredito un bambino ebreo di 8 anni che indossava la kippah ed era in compagnia della madre in via Nazionale, nel centro di Roma. E’ avvenuto il 29 gennaio. Un commerciante è intervenuto per difendere il ragazzo ed è stato a sua volta attaccato dall’uomo, che ha anche impugnato una bottiglia di vetro. Successivamente è stato arrestato dalla Digos. Si tratta di un cittadino egiziano senza fissa dimora e non gravato da significativi precedenti di polizia, titolare dello status di protezione internazionale nel territorio italiano. Sono in corso gli approfondimenti a cura dell’Ufficio immigrazione della Questura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata