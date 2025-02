L'allarme lanciato da alcuni bambini: l'animale è tornato nei boschi

Un capriolo femmina è rimasto bloccato in una rete di protezione sulle piste da sci del Kaberlaba, sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Ad accorgersi dell’animale sono stati alcuni bambini, che hanno lanciato l’allarme. I carabinieri forestali, con la motoslitta, hanno raggiunto il punto esatto in cui si trovava l’esemplare, che era immobilizzato a terra perché completamente avvolto nella rete di protezione. Il capopattuglia si è avvicinato all’animale e, cercando di non spaventarlo, a poco a poco ha tagliato la rete fino a quando, completamente liberato, il capriolo è riuscito ad alzarsi e andare verso il bosco poco distante.

