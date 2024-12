Era rimasto bloccato sulla neve, in mezzo alla strada, probabilmente in seguito a una caduta da un dirupo, e non riusciva a muoversi. Ma questo capriolo impaurito è stato trovato e salvato dai volontari del Rifugio Matildico, Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, che sono riusciti a recuperarlo in un furgone e portarlo a ricevere le cure. Il video è stato postato sui social dallo stesso Rifugio Matildico.

