Grossi disagi a Messina, dove diverse aree della città sono rimaste allagate in seguito all’ondata di maltempo che domenica mattina ha colpito la città e gran parte della Sicilia. Problemi anche al Policlinico universitario ‘G. Martino’, dove è stata sommersa dall’acqua parte dell’area esterna del pronto soccorso. Le difficoltà, ha precisato il Policlinico sui suoi canali social, ha colpito un’area che non era stata oggetto del recente intervento di ristrutturazione del pronto soccorso. Con l’aiuto di un’autobotte, la situazione è poi tornata in qualche ora alla normalità.

