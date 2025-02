Il sindaco Basile: "Siamo tutti a lavoro, attivate tutte le procedure necessarie"

A causa del maltempo che si è abbattuto su Messina e su tutta la Sicilia, il torrente Zafferia è esondato allagando diverse strade della città. Il sindaco di Messina, Federico Basile, parlando con LaPresse, ha spiegato che sono “al lavoro diverse ditte per liberare le strade non solo dall’acqua ma anche dal terreno che le ha invase”. “Siamo in stretto contatto con la Regione, ho sentito da poco il presidente Renato Schifani – ha affermato il sindaco – Siamo tutti al lavoro e sono state attivate tutte le procedure necessarie”.

Nella zona sud di Messina, fa sapere ancora il sindaco, è esondato anche un altro torrente, più piccolo dello Zafferia, il Finanze. “Anche in questo caso vi sono strade allagate, ma non sono state segnalate criticità legate alle persone”, ha aggiunto. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, agenti della polizia municipale e le forze dell’ordine. Problemi si registrano in diverse zone della città, da nord a sud. Un albero è crollato lungo viale Regina Margherita, in viale Italia sono saltati alcuni tombini. Allagato anche il palazzetto dello sport di via Rocca Guelfon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata