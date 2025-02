Maltempo a Livorno dove i Vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina per far fronte ai danni provocati dalla forte pioggia. A Cecina le squadre sono impegnate da ore nel taglio, nella rimozione e nella messa in sicurezza di un albero caduto in strada. Disagi anche a Castagneto Carducci dove alcuni automobilisti in panne sono stati soccorsi.

