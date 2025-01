Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato il caos che si è verificato a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dopo la pubblicazione di alcuni video di Rita De Crescenzo, l’influencer napoletana seguita da 1,7 milioni di persone su TikTok. “Roccaraso è un luogo dove i napoletani e i campani da tantissimi anni vanno in vacanza e c’è grande amicizia e grande ospitalità.

Come sempre sono gli eccessi che fanno male. Da napoletani dobbiamo rispettare i luoghi dove andiamo così come noi pretendiamo che chi viene a Napoli rispetti i nostri, per un principio di reciprocità fondamentale”, ha dichiarato il primo cittadino partenopeo a margine dell’iniziativa per il rinnovo da parte di UniCredit dell”art bonus’ a sostegno delle Officine San Carlo per le attività sociali.

