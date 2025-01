La località sciistica è finita al centro delle cronache in questi giorni per una 'invasione' di sciatori

L’influencer Rita De Crescenzo chiama a raccolta per andare tutti a Roccaraso. La località sciistica è finita al centro delle cronache in questi giorni per una ‘invasione’ di sciatori, che sarebbero stati prevalentemente di origine napoletana. De Crescenzo ha fatto molti video su Tiktok parlando di Roccaraso e su diversi media è stata collegata alla folla arrivata a Roccaraso. Lei ha poi postato alcuni video in cui dice che non è lei la responsabile dell’accaduto. “Io posso solo dare il buon esempio, per le cose sbagliate ho già pagato”, dice la tiktoker, riferendosi forse all’inchiesta anticamorra nella quale era finita qualche anno fa. Poi, rilancia: “Siamo qui, che neve mamma miaaaa che bello. Siamo qui a Roccaraso tutti quanti noi – dice – Dico a tutti quanti voi venite, venite qui“.

In un altro video sulla neve la si sente dire “Buongiorno a tutti e pace, con tanti baci”. “Signori comunque io non so come ringraziare ma non solo voi, tutto il mondo proprio, io sono troppo emozionata. Non so dirvelo, ve lo giuro, non è successo niente però insomma sono venute le televisioni, tutti i canali penso che hanno fatto un bel servizio”.

“S’è capita la cosa, si è capito che io non ero la colpevole ma ho fatto solo dei video, ho fatto vedere Roccaraso, i motorini sulla neve, ho detto venite qui che è bello…”, ha detto in un video l’influencer, per sostenere che nonostante abbia mostrato i video lei non c’entra nulla con la folla arrivata a Roccaraso.

In un altro video invita anche le persone a comportarsi bene sulla neve: “Portate i sacchetti, organizzate bene le cose, perché è una bellissima località, dobbiamo fare solo belle figure non brutte figure sporcando la località, organizzatevi meglio”.

