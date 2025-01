foto di archivio

L'incidente è avvenuto alle 7.40

Tragedia questa mattina a Cremona, in via Dante. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus: l’incidente è avvenuto alle 7.40, ora in cui la giovane vittima si stata recando a scuola. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Questura per le indagini del caso.

