Presidio dei movimenti per il diritto all’abitare all’esterno del Viminale, a Roma, con loro una rappresentanza di studenti di Cambiare Rotta e Osa, oltre a ASIA USB. “La situazione abitativa ormai è fuori controllo” spiega Margherita Grazioli, attivista del movimento, citando i nuovi dati pubblicati dal Il Sole 24 Ore e l’Associazione Nazionale Edili, che “hanno certificato come la casa, per 10 milioni di famiglie in Italia, sia inaccessibile“. La protesta si inserisce anche nell’ambito dell’anno giubilare, che ha fatto emergere ancora di più “il rapporto diretto tra l’iperturistificazione e la questione abitativa”. “Solo estetico e non formale” quindi l’intervento del comune di Roma con cui ha creato una task force per eliminare i lucchettoni degli air bnb della capitale.

