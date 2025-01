La partita tra giallorossi e tedeschi è in programma questa sera alle 21

La Questura di Roma ha adottato un dispositivo di sicurezza per monitorare gli spostamenti dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, arrivati nella Capitale per il match di Europa League tra la squadra tedesca e i giallorossi. Il match è considerato ad alto rischio. L’attenzione è rivolta non solo sull’area dello stadio Olimpico, ma anche sul centro storico, che, per la circostanza, è stato mappato con la perimetrazione di sei diverse zone. Schierati anche mezzi speciali con dispositivo idrante, il cui impiego proseguirà in occasione della gara, con l’interessamento di più punti della città

Adottata la strategia del doppio binario

Tra gli obiettivi attenzionati i principali hub logistici della Capitale, senza trascurare i siti più turistici e caratterizzati dalla presenza di locali, meta abituale dei tifosi esteri. Al riguardo, il Prefetto ha disposto una serie di prescrizioni volte alla regolamentazione della vendita di bevande nell’area del centro storico e del meeting point, vietando la vendita da asporto. Per la circostanza, l’area di piazza di Spagna sarà circondata da barriere mobili e saranno predisposti varchi controllati, al fine di tutelare le bellezze architettoniche del sito. La strategia varata è quella del doppio binario. I tifosi ospiti che arriveranno nella Capitale saranno accolti dalla città e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto, tuttavia, sarà riservato a chi creerà problemi di ordine pubblico. Da settimane, gli uomini della Digos sono impegnati nel tracciare i nominativi dei tifosi dell’Eintracht Francoforte che negli ultimi anni hanno generato episodi di violenza in occasione delle trasferte in Italia. Per il giorno della gara sarà allestito, come di consueto, il meeting point presso piazzale delle Canestre, da dove ai tifosi ospiti sarà offerta la possibilità di raggiungere in sicurezza lo stadio Olimpico, anche grazie a un servizio di trasporto gratuito messo a disposizione dalla società giallorossa. I riflettori delle Forze dell’ordine saranno tuttavia orientati anche sulla tifoseria giallorossa, considerati gli ultimi episodi, come quelli in occasione del derby capitolino.

