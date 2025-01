Il crollo in un'area condominiale in costruzione

Per cause in corso di accertamento, stamani, una gru fissa da cantiere è crollata all’interno di una area condominiale in costruzione in via Giana Anguissola, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Ostiense 7/A e dell’Eur 11/A insieme con il capo turno provinciale e il funzionario di guardia.

Una parte della gru è crollata su di un balcone al quinto piano di un palazzo di sei piani, mentre una parte del braccio è crollata su di una autovettura, distruggendola. Per precauzione sono state fatte evacuare tre famiglie residenti nel palazzo ed è stata recintata l’intera area. L’intervento è ancora in corso.

