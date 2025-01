Gli incidenti nel cantiere di una casa e in un luna park

Due morti sul lavoro nella stessa giornata a Torino. Il primo incidente in mattinata in via Valdengo 5, nel quartiere Barriera Milano, a Torino dove intorno alle 11.40 un uomo di 57 anni, residente a Venaria, è morto dopo essere caduto da un balcone al quarto piano di un palazzo. Il 57ennne, titolare di una impresa edile, stava facendo dei lavori di ristrutturazione al balcone quando, per cause ancora da chiarire, la ringhiera ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. Inutile i soccorsi: l’uomo è stato trovato tra le macerie già privo di vita.

Il secondo episodio nel luna park della Pellerina, dove un operaio di 39 anni cittadino rumeno ha perso la vita mentre era al lavoro all’interno del parco giochi. Sulla dinamica sono in corso le indagini da parte della polizia: l’uomo, Eugen Daniel Vasiliu, stava montando delle giostre quando ha avuto un incidente poco prima delle 11. Portato all’ospedale Maria Vittoria è morto poco dopo il suo arrivo.

