Arrivano i WC chimici e le tensostrutture della Protezione Civile per fornire riparo alle tante persone in attesa davanti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Corso Verona a Torino. Da alcuni giorni infatti, centinaia di lavoratori stranieri dormono al freddo e sotto la pioggia: le persone aumentano ancora di più in corrispondenza del martedì e del giovedì, giorni in cui la Questura rilascia o rinnova i permessi di soggiorno.

La Cgil per prima ha lanciato l’allarme, denunciando la condizione disumana in cui si trovavano i migranti, stremati da giorni di attesa e nel pomeriggio di oggi, la protezione civile ha installato i WC chimici e le tensostrutture.

