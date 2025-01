Gabriele Presti, dirigente della polizia di stato di Cosenza, racconta il piano che ha portato all’arresto della coppia accusata di aver rapito una bambina appena nata da una clinica nella città calabrese. “Individuata la coppia ci siamo recati presso la loro abitazione – ha spiegato – lì la scena era diversa da quella di un rapimento cruento: la coppia stava festeggiando con i parenti più stretti l’arrivo a casa di quello che era un figlio, un bambino maschio”. Una pantomima messa in atto dalla coppia che aveva già simulato da qualche tempo la gravidanza. “Avevano preparato il corredo per un neonato di sesso maschile mentre in realtà è apparso subito che fosse una femmina. Messi alle strette hanno in parte ammesso le loro responsabilità”, ha poi aggiunto.

“Noi – ha proseguito il dirigente – abbiamo potuto permettere che la bambina ricevesse le cure del caso e potesse riabbracciare la madre. Subito hanno provato a mitigare, giustificando il fatto con gravidanze che non erano andate a buon fine. Le indagini proseguono per verificare tutti gli aspetti, eventuali tentativi della coppia di mettere in atto il piano, ma non ci sono collegamenti fra gli arrestati e la famiglia della bambina rapita. Continuano gli accertamenti sullo stato di salute della bambina e su come sia stato possibile, per una coppia di persone senza titoli, introdursi all’interno di una struttura sanitaria e superarne le procedure di controllo per portare via i bambini ricoverati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata