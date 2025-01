La donna ha pubblicato un post di ringraziamento dopo il ritrovamento della piccola portata via da una coppia

ritrovata dopo poche ore dalla polizia. La donna, Valeria Chiappetta, ha scritto un post sui social per ringraziare le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto a “una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti”. La gioia della madre della neonata rapita ieri da una clinica a Cosenza dopo poche ore dalla polizia. La donna, Valeria Chiappetta, ha scritto une tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto a “una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti”.

“Questa è la nostra famiglia che ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi. Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale, mentre io avevo perso le speranze un’intera città anzi Regione si è bloccata per cercare la nostra bambina. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene. Grazie grazie grazie a tutti vorrei abbracciare ogni singola persona. Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti”, si legge a corredo di una foto che mostra la piccola assieme al fratellino.

Neonata rapita, arrestati i sequestratori

Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella clinica Sacro Cuore le forze dell’ordine sono riusciti a bloccare i responsabili, una coppia che è stata arrestata poche ore dopo il rapimento. La bambina è stata riportata in clinica in ambulanza, accolta dagli applausi della folla che si era radunata davanti alla struttura. In manette sono finiti Rosa Vespa e il marito Acqua Moses. A quanto si apprende da fonti investigative la donna ha simulato una gravidanza per 9 mesi. Sul suo profilo Facebook lo scorso 8 gennaio aveva pubblicato un post con la foto di un neonato, annunciando la nascita di un bimbo: “Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle ore 20.00 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!”.

