Una neonata di appena un giorno di vita è stata rapita martedì intorno alle 18.30, da una clinica nel centro di Cosenza e portata via da una donna ed un uomo che poco dopo sono stati bloccati dalla Squadra mobile. Si tratta di una 51enne di Cosenza e del marito 43enne di origini senegalesi. La bambina sta bene. La neonata è stata riportata in clinica dai genitori. All’arrivo dell’ambulanza dalla folla sono partiti un lungo applauso e cori per la piccolina. La piccola è scesa dall’ambulanza in braccio ad un poliziotto e poi è stata riconsegnata alla madre Valeria Chiappetta e al padre. La donna si era presentata come una puericultrice dicendo alla madre, che era in stanza con la suocera, di dovere portare la bambina dal pediatra.

