La scritta nei bagni del liceo classico Casardi che inneggia all'assassino di Giulia Cecchettin

Studenti in presidio davanti al liceo Casardi di Barletta dopo che ieri sono state ritrovate nei bagni alcune scritte sessiste, insulti e svastiche accanto alla frase ‘Viva Turetta‘.

La denuncia social: “Vicenda di una gravità inaudita”

La denuncia, arrivata tramite i social da parte degli studenti e rilanciata dal consigliere comunale di ‘Coalizione Civica‘ Carmine Doronzo, è rimbalzata all’interno della comunità scolastica che ha reagito con un presidio davanti all’istituto. In particolare, gli studenti hanno parlato di una vicenda dalla “gravità inaudita. Non possiamo più permettere che queste cose accadano ancora. Non possiamo concedere spazio a questo odio”, le parole degli studenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata