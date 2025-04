I controlli nella frazione reggina di Ferrito di Villa San Giovanni

Le indagini sull’omicidio del magistrato Antonino Scopelliti potrebbero andare verso una svolta. Nuovi rilievi della polizia scientifica nella frazione Ferrito di Villa San Giovanni a Piale di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, luogo dove il pomeriggio del 9 agosto 1991, alle 17.20, Scopelliti, all’epoca Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, venne ucciso a bordo della sua auto, una BMW 318i.

Per la prima volta dopo 34 anni dall’omicidio, la vettura in cui perse la vita il magistrato e finora rimasta nelle disponibilità dei familiari, verrà riportata sul posto per la ricostruzione di quanto accadde. Gli accertamenti da parte del personale del Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato arrivano al termine di complessi accertamenti di natura documentale e balistica condotti sull’arma sequestrata.

