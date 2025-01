I due sequestratori sono stati arrestati

Una neonata è stata rapita a Cosenza. A 24 ore dalla nascita, la piccola è stata portata via della clinica Sacro Cuore che si trova nel centro della città. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio e sul posto è intervenuta la polizia. Sui social era già partita una campagna per individuare la donna che con il volto parzialmente coperto avrebbe rapito la bimba. In serata, poi, la neonata è stata ritrovata in contrada Ronchi a Rende grazie alle immagini della videosorveglianza. I due rapitori sono stati arrestati.

