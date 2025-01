Oltre 100 Carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del XII Reggimento ‘Sicilia’ hanno eseguito due ordinanze di misure cautelari in carcere e in Istituto Penale per i Minorenni, nei confronti di 18 persone, cinque delle quali minori. Nelle immagini fornite dai carabinieri si vede anche un momento in cui c’è uno scambio di droga mentre una delle due persone ha in braccio un bambino piccolo.

Sono indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. Disposto anche il sequestro dei beni degli indagati maggiorenni. L’operazione, denominata ‘Molosso’, ha consentito di sventare un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nel quartiere San Cristoforo a Catania.

