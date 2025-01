Foto dall'archivio

Due persone durante un controllo antidroga hanno colpito gli agenti con calci e pugni

Aggrediti con spray urticanti alcuni agenti di polizia al Quarticciolo. Dopo l’operazione della polizia, è stato fermato e rintracciato in poche ore un 25enne cittadino nordafricano notato dagli agenti del commissariato Prenestino della zona del Quarticciolo durante un controllo anti droga.

Durante i controlli sono stati notati alcuni spostamenti sospetti di due persone, una donna italiana e un uomo di origini nordafricane: monitorati dagli agenti, i sospetti sono diventati conferme. Uno scooter in sosta era base logistica. Nel vano sottosella erano nascoste 136 dosi di cocaina e crack. Gli agenti hanno bloccato i due, ma l’uomo ha opposto resistenza, cercando di divincolarsi, anche colpendo gli agenti con calci e pugni.

Nel corso dell’operazione una ventina di persone hanno tentato di aggredire i poliziotti usando anche spray urticante. A quel punto, approfittando del disorientamento dei poliziotti, l’uomo è riuscito a fuggire, venendo però rintracciato in poche ore.

Undici le persone accompagnate in Commissariato, tra cui uno dei due arrestati. Cinque di loro sono risultate non in regola sul territorio nazionale, e saranno portati al CPR di Bari.

Da dicembre sono 15 gli arresti messi a segno dal Commissariato di Prenestino nel corso dei controlli nella zona.

