La giovane sarebbe stata rapinata e palpeggiata da una decina di uomini. Arrestato un 36enne egiziano, si cercano gli altri responsabili

È ‘caccia al branco’ a Milano per una tentata rapina e violenza sessuale nei confronti di una studentessa di 19 anni accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, i fatti sarebbero avvenuti sabato notte: la giovane si trovava nel parcheggio insieme al fidanzato, quando, dopo un tentativo di rapina, è stata aggredita da una decina di uomini, che l’hanno circondata iniziando a palpeggiarla. I primi a intervenire sono stati gli addetti della security del locale, raggiunti poi da una pattuglia dei carabinieri che passava in strada. Per i fatti i militari sono riusciti ad arrestare un 36enne egiziano che vive nella bergamasca. L’uomo si trova ora nel carcere di San Vittore con l’accusa di violenza sessuale e rapina, mentre sono in corso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli altri aggressori.

