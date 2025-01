Dopo l'evacuazione, il reparto è stato chiuso

Nella notte i vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti negli Spedali Civili per un incendio nel reparto di Terza Medicina che si è sviluppato – secondo le prime ipotesi – da un materasso. Una ventina per persone evacuate, una donna nell’incendio è rimasta gravemente ustionata ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Dopo l’evacuazione, il reparto è stato chiuso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata