Oltre 30 partecipanti agli scontri con la polizia, che si sono verificati sabato sera nel quartiere San Lorenzo a Roma durante il corteo non autorizzato per Ramy Elgaml, il ragazzo di 19 anni morto durante un inseguimento con i carabinieri a Milano, sono stati identificati dalla Digos della questura.

In giornata verranno notificate già le prime elezioni di domicilio per formalizzare le ipotesi di reato. Durante i disordini, in cui sono state lanciate bombe carta e bottiglie, sono rimasti feriti 8 agenti e un mezzo del Reparto Mobile è stato danneggiato. Tra le persone identificate anche appartenenti a collettivi autonomi di studenti universitari.

Delmastro: “Aggressioni teppisti sinistra ma per Schlein colpa destra”

“Aggressioni alle forze dell’ordine e città messe a ferro e fuoco dai soliti teppisti di estrema sinistra. Eppure, per Elly, la colpa è della destra! Siamo solo a gennaio e ha già conquistato il titolo di ‘faccia di bronzo 2025’”. Lo scrive sui social Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.

