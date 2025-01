Il composto chimico sarebbe tracimato dal ciclo produttivo

Un giovane operaio è stato trovato senza vita oggi pomeriggio in un’azienda di conservazione e distribuzione alimentare a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Il decesso sarebbe dovuto a una fuoriuscita di ammoniaca dal ciclo produttivo. Proprio in quel punto sarebbe stato trovato il corpo del lavoratore. Difficili le operazioni di soccorso e recupero del Nucleo NBCR ((nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei Vigili del Fuoco intervenuto sul posto.

