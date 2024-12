foto di archivio

La tragedia in un'azienda di distribuzione di prodotti alimentari e surgelati a Gricignano d'Aversa

Incidente mortale sul lavoro nel Casertano. Un operaio 39enne è morto schiacciato da un muletto che stava utilizzato all’interno di un’azienda di distribuzione di prodotti alimentari e surgelati a Gricignano d’Aversa. Sul posto, in via della Stazione, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 39enne, inutilmente. I Carabinieri della compagnia di Marcianise hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

