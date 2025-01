Il tagliando venduto in un Autogrill sull’A1 in provincia di Lodi

La Dea Bendata, quest’anno, torna a baciare la Lombardia: il primo premio da 5milioni della Lotteria Italia è stato vinto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il biglietto vincente – T173756 – è stato venduto nell’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, sull’A1 Milano-Napoli. L’esito dell’estrazione è arrivato nel corso della trasmissione ‘Affari Tuoi’, in onda nella serata di lunedì 6 gennaio su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino. Nel corso della trasmissione, quest’anno, sono stati assegnati premi giornalieri per un totale di 780mila euro.

Il secondo premio, da 2,5milioni, è stato vinto a Pesaro (biglietto T378442), il terzo è stato vinto a Palermo (biglietto G330068). Chiudono la classifica dei premi di prima categoria il biglietto G173817 venduto a Torino (1,5milioni); e al quinto posto il tagliando S185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia, con un montepremi di 1milione di euro.

Lotteria Italia, tutti i premi e i biglietti vincenti

Nell’edizione di quest’anno della Lotteria Italia vengono attribuiti 280 premi in totale per un importo complessivo di 21 milioni di euro suddivisi tra 5 premi di prima categoria; 25 premi da 100mila euro ognuno di seconda categoria; 50 premi da 50mila euro di terza categoria; 200 premi da 20mila euro di quarta categoria. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 170 mila 500 euro.

Lotteria Italia, l’elenco dei biglietti vincenti

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Lo riporta Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Torino nella tabaccheria Marco Perrotta in via Pietrino Belli 39/A; il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, è stato venduto presso un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.

Lotteria Italia, le Regioni più fortunate

Dal 2000 sono stati assegnati 26 primi premi alla Lotteria Italia e c’è una regione che si è distinta tra tutte: è il Lazio – segnala l’agenzia Agimeg – dove sono stati vinti ben 8 primi premi. Al secondo posto la Lombardia con 5 primi premi, tra cui quello di della serata di ieri da 5 milioni. Sul terzo gradino del podio la Campania con 4 primi premi. Seguono Emilia Romagna e Veneto con 2 primi premi a testa. Con un solo primo premio vinto ciascuna, invece, le Marche, il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia. Sono 10 le regioni ancora a secco di primi premi e precisamente: Valle d’Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna.

Quest’anno, sono stati venduti oltre 8 milioni e 650 mila biglietti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Adm, segnala un incremento dei biglietti venduti del 29%. Il numero dei dei biglietti vincenti è passato da 210 a 280 dopo la decisione del ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’ di aggiungere una categoria di 50 premi da 50mila euro e aumentare da 15 a 25 i premi di seconda categoria da 100mila euro.

