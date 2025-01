Sono 280 i biglietti vincenti per 21 milioni di euro di premi complessivi. Incremento del 29 per cento dei tagliandi venduti rispetto all'anno scorso

È stato venduto nel territorio di Pesaro il biglietto della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro. Il ticket fortunato riporta la combinazione vincente: T378442. Si tratta del secondo premio nelle vincite di prima categoria.

280 biglietti vincenti, premi per 21 milioni di euro

Sono 280 i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 per 21 milioni di euro di premi complessivi. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre ai primi 5 biglietti vincenti con premi fra i 5 milioni e un milione di euro, il ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’ ha assegnato 25 premi da 100mila euro, 50 da 50mila euro e 200 da 20mila euro. Ai rivenditori dove sono stati acquistati i biglietti è stato riservato un premio complessivo di 170.500 euro.

Aumentano del 29 per cento i biglietti venduti

Sono aumentati del 29 per cento i biglietti venduti quest’anno per la Lotteria Italia. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il numero dei dei biglietti vincenti è passato da 210 a 280 dopo la decisione del ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’ di aggiungere una categoria di 50 premi da 50mila euro e aumentare da 15 a 25 i premi di seconda categoria da 100mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata